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Степаненко: Не понравились слова Пушича.У Динамо сейчас тоже не все хорошо

Премьер-лига

Экс-капитан "горняков" раскритиковал заявление тренера

Степаненко: Не понравились слова Пушича.У Динамо сейчас тоже не все хорошо

shakhtar.com

Новина українською

Бывший полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слова главного тренера донецкой команды Марино Пушича, который сказал, что "горняков" нет шансов на титул УПЛ.

"Мне это не понравилось. За все время моего пребывания в "Шахтере" я такого не слышал ни от одного человека. У нас была ситуация, когда мы проигрывали "Динамо" 15 очков до зимнего перерыва при Луческу, но в итоге выиграли чемпионат. Если тогда такой же вопрос задали Мирчи, он бы все перекрутил как захотел, но точно не сказал бы, что мы уже проиграли.

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Возможно, Пушич это делает, чтобы как-то расслабить "Динамо", чтобы они потеряли очки. В любом случае, я считаю, что это неправильно. "Шахтер" до конца борется за первое место. "Динамо" потеряло очки в двух матчах подряд. Но и, к сожалению, "горняки" тоже их потеряли. У киевлян сейчас тоже не все хорошо. Есть проблемы с составом и игрой, поэтому все может быть. Надо бороться до конца и цепляться за каждую возможность", - заявил Степаненко.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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