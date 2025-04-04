Степаненко: Не понравились слова Пушича.У Динамо сейчас тоже не все хорошо

Бывший полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал слова главного тренера донецкой команды Марино Пушича, который сказал, что "горняков" нет шансов на титул УПЛ.

"Мне это не понравилось. За все время моего пребывания в "Шахтере" я такого не слышал ни от одного человека. У нас была ситуация, когда мы проигрывали "Динамо" 15 очков до зимнего перерыва при Луческу, но в итоге выиграли чемпионат. Если тогда такой же вопрос задали Мирчи, он бы все перекрутил как захотел, но точно не сказал бы, что мы уже проиграли.

Возможно, Пушич это делает, чтобы как-то расслабить "Динамо", чтобы они потеряли очки. В любом случае, я считаю, что это неправильно. "Шахтер" до конца борется за первое место. "Динамо" потеряло очки в двух матчах подряд. Но и, к сожалению, "горняки" тоже их потеряли. У киевлян сейчас тоже не все хорошо. Есть проблемы с составом и игрой, поэтому все может быть. Надо бороться до конца и цепляться за каждую возможность", - заявил Степаненко.