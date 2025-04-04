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Кучер официально получил нового ассистента в Черноморце

Премьер-лига

Ранее они уже работали вместе

Кучер официально получил нового ассистента в Черноморце

Фото: ФК Чорноморець

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Украинский специалист Александр Призетко присоединился к тренерскому штабу Александра Кучера в "Черноморце". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Призетко - известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". Экс-игрок сборной Украины родился в Измаиле, Одесской области.

Ранее он работал с Кучером в "Металлисте", после чего стал главным тренером команды. Также он тренировал "Металлист 1925" и "Полесье".

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"Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 15 очков.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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