Кучер официально получил нового ассистента в Черноморце

Украинский специалист Александр Призетко присоединился к тренерскому штабу Александра Кучера в "Черноморце". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Призетко - известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". Экс-игрок сборной Украины родился в Измаиле, Одесской области.

Ранее он работал с Кучером в "Металлисте", после чего стал главным тренером команды. Также он тренировал "Металлист 1925" и "Полесье".

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"Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 15 очков.