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Кучер официально получил нового ассистента в Черноморце
Ранее они уже работали вместе
Фото: ФК Чорноморець
Украинский специалист Александр Призетко присоединился к тренерскому штабу Александра Кучера в "Черноморце". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Призетко - известный в прошлом футболист харьковского "Металлиста" и киевского "Динамо". Экс-игрок сборной Украины родился в Измаиле, Одесской области.
Ранее он работал с Кучером в "Металлисте", после чего стал главным тренером команды. Также он тренировал "Металлист 1925" и "Полесье".
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"Черноморец" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 15 очков.
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