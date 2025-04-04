УПЛ. Ингулец - Оболонь 0:1. Сверхважные три очка для пивоваров в борьбе за выживание

В Киеве в стартовом матче 23-го тура УПЛ встречались "Ингулец" и "Оболонь". Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому важность противостояния невозможно переоценить.

Многие футболисты петровской команды только осваиваются в УПЛ, и им не хватает стабильности. Тем не менее, вторую часть сезона "Ингулец" начал довольно неплохо. Подопечные Кобина в последних двух матчах набрали четыре очка. А вот "Оболонь" разочаровывает собственных болельщиков. Киевляне предыдущие три матча проиграли, но стоит также учитывать уровень оппонентов. Подопечные Шищенко уступили "Заре", "Александрии“ и "Шахтеру". Безусловно, сегодняшнюю игру для "пивоваров" можно было считать одной из ключевых в этом чемпионате.

По сравнению с прошлым туром в стартовом составе "Ингульца" произошло два изменения. Вместо Лосенко и Кисленко вышли Гаджук и Могильный. В составе киевлян вместо Карася и Витенчука появились Курко и Грисьо.

Игра началась в медленном темпе с большим количеством борьбы. Первая акцентированная атака "пивоваров" завершилась голом. Пас Стасюка с левого фланга штрафной остановил Устименко, Малыш отобрал мяч, но Бычек подобрал отскок, сместился к центру, и пробил мимо вратаря - 0:1. После гола подопечные Шищенко продолжили контролировать мяч и могли даже увеличивать преимущество, но Груша из выгодной позиции пробил мимо ворот. А что же "Ингулец"? Петровцы никак не могли найти свою игру и до заключительной трети поля почти не доходили. Также стоит отметить киевлян, которые по счету играли уверенно.

К сожалению, зрелищным футболом команды нас не радовали, но это противостояние аутсайдеров, в котором на первый план выходит результат. В конце тайма после подачи с углового мог забивать Дубко, но попасть в створ ворот не смог. Больше голов до перерыва не было. Без моментов для "Ингульца".

После перерыва подопечные Кобина начали играть более активно, но до голевых моментов дело не доходило. Стоит отметить игру киевлян в защите. Темп противостояния был максимально комфортным для "пивоваров". Голкиперы откровенно скучали без работы.

На 70-й минуте интересный эпизод произошел, когда после борьбы с Дубко упал на газон Кисленко. Однако, арбитры нарушения правил в этом эпизоде не увидели. Если бы они зафиксировали нарушение, то это была бы красная для защитника "Оболони".

На 81-й минуте дождались момента у "Ингульца". Марченко кулаками перевел подачу с левого фланга на ногу Саду перед штрафной, тот пробивал в одно касание, но на линии в перекладину мяч головой перевел Дубко. В итоге, важнейшая победа "Оболони", которая позволила команде подняться на 13-е место.

Vbet Лига. 23-й тур

"Ингулец" - "Оболонь" 0:1

Голы: Бычек (14)

"Ингулец": Паламарчук - Дубилей (Бенедюк, 66), Малыш, Дыхтярук - Пушкарев (Чабан, 87), Волохатый, Гаджук (Лосенко, 46), Катрич (Фарасеенко, 79), Пятов - Сад, Могильный (Кисленко, 66)

"Оболонь": Марченко - Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (Карась, 89) - Курко, Черненко (Мороз, 62), Груша (Слободян, 69), Ильин, Бычек (Близниченко, 46) - Устименко (Суханов, 69)