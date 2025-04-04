"Пушич перестал на меня рассчитывать". Степаненко - о потере места в основе Шахтера

Украинский полузащитник "Эюпспора" Тарас Степаненко поделился мыслями об отсутствии игровой практики в основе "Шахтера".

"Я играл все матчи до травмы. Потом я травмировался, одно повреждение, другое... Я вернулся, команда выигрывала, а тренер перестал на меня рассчитывать. Это решение тренера.

По кондициям я уже как-то говорил, что мы бегаем с датчиками. Если брать матчи, в которых я принимал участие, то я практически по всем физическим показателям всегда находился наверху. Поэтому я не думаю, что это проблема кондиций.

Возможно, я по какому-то стилю игры не подходил тренеру. Возможно, он не сильно рассчитывает на более опытных, возрастных футболистов. Он мне этого не говорил, я этого не спрашивал.

К сожалению, после того, как я понял, что на меня не очень рассчитывает Пушич, я с ним и не общался. Я отошел от того, чтобы контролировать какие-либо процессы внутри команды.

Я не хотел мешать, разводить конфликты. Я просто занимался своим делом и пытался быть максимально готовым, если мне дадут какой-то шанс сыграть", – рассказал Степаненко.