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Единственное противостояние пятницы. Ингулец и Оболонь объявили стартовые составы на матч

Премьер-лига

Битва за шесть очков

Единственное противостояние пятницы. Ингулец и Оболонь объявили стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На киевской "Оболонь-Арене" в рамках 23-го тура украинской Премьер-лиги сыграют "Ингулец“ и "Оболонь". Наставники обеих команд определились со стартовыми составами.

Стартовый состав "Ингульца": Паламарчук - Дубилей, Малыш, Дыхтярук - Пушкарев, Гаджук, Катрич - Пятов, Волохатый - Сад, Могильный

Запасные: Жилкин, Чабан, Скороход, Лосенко, Фарасеенко, Меленчук, Бенедюк, Попов, Кисленко, Жовтенко, Свистун

Стартовый состав "Оболони": Марченко - Грисьо, Дубко, Приймак, Стасюк - Курко - Ильин, Груша, Бычек, Черненко - Устименко

Запасные: Рыбка, Федоривский, Карась, Осман, Ломницкий, Мороз, Близниченко, Слободян, Теслюк, Мединский, Суханов, Тарануха

До матча "Ингулец" занимает 15-ю строчку в турнирной таблице с 16-ю баллами. "Оболонь" - 14-я, с 18-ю очками в активе.

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Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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