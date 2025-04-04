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Ворскла - Заря: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 5.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Встреча абсолютного середняка и представителя зоны переходных матчей. Речь идет о противостоянии полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова и луганской "Зари" Младена Бартуловича. Поединок пройдет на домашней арене "зеленых" и по факту откроет субботний игровой день в родной УПЛ.
Первая встреча этих коллективов в этом сезоне закончились уверенной победой луганчан - со счетом 2:0. В общем, статистическое преимущество в очных встречах именно на стороне "Зари".
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Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Ворскла" - "Заря" состоится в субботу, 5-го апреля 2025-го года, в 13:00. Встреча пройдет в Полтаве, на стадионе "Ворскла" имени А. Бутовского.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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