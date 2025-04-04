Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Левого Берега не считает матч с Динамо принципиальным дерби
В воскресенье Левый Берег сыграет с Динамо
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Хавбек "Левого Берега" Руслан Дедух поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 23 туре УПЛ.
"Уже была возможность проанализировать причины поражения от "Александрии" и готовимся к противостоянию с "
Я не могу назвать игру с "Динамо" принципиальной из-за того, что обе команды из Киева. Для нас сейчас каждая игра важна и принципиальна. Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с "Александрией" начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с "Динамо", но уже с первых минут.
В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии. "Динамо" не прощает ошибок, поэтому следует играть максимально внимательно и дисциплинированно. В психологическом плане уже привыкли к УПЛ, привыкли к скоростям элитного дивизиона. Думаю, что в плане психологии игра второго круга против "Динамо" будет для нас проще.
В апреле четыре матча сыграем в Киеве, и это хорошо для нашей команды. Однако все равно каждая игра будет сложной, с борьбой до последней минуты.
Мы двигаемся от матча к матчу. Необходимо набирать как можно больше очков и дальше смотреть в турнирную таблицу. Благодарны болельщикам за поддержку. Для нас это очень важно", – сказал Руслан.
Напомним, что матч "Динамо" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 6 апреля, и начнется в 15:30.
Популярное сейчас
- "Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет