Хавбек Левого Берега не считает матч с Динамо принципиальным дерби

Хавбек "Левого Берега" Руслан Дедух поделился ожиданиями от матча против "Динамо" в 23 туре УПЛ.

"Уже была возможность проанализировать причины поражения от "Александрии" и готовимся к противостоянию с " Динамо ". Нам еще во многом надо работать. К сожалению, допустили очень грубую ошибку во время стандарта. Однако также стоит отметить соперника, который заслуженно занимает второе место.

Я не могу назвать игру с "Динамо" принципиальной из-за того, что обе команды из Киева. Для нас сейчас каждая игра важна и принципиальна. Сделаем все, чтобы добиться результата в противостоянии с лидером. Во втором тайме с "Александрией" начали играть более агрессивно, не давали сопернику много времени на принятие решения. Нам так же нужно играть с "Динамо", но уже с первых минут.

В первом круге мы пропустили быстрый мяч и проиграли 0:3. Считаю, что именно быстрый пропущенный мяч стал решающим в противостоянии. "Динамо" не прощает ошибок, поэтому следует играть максимально внимательно и дисциплинированно. В психологическом плане уже привыкли к УПЛ, привыкли к скоростям элитного дивизиона. Думаю, что в плане психологии игра второго круга против "Динамо" будет для нас проще.

В апреле четыре матча сыграем в Киеве, и это хорошо для нашей команды. Однако все равно каждая игра будет сложной, с борьбой до последней минуты.

Мы двигаемся от матча к матчу. Необходимо набирать как можно больше очков и дальше смотреть в турнирную таблицу. Благодарны болельщикам за поддержку. Для нас это очень важно", – сказал Руслан.

Напомним, что матч "Динамо" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 6 апреля, и начнется в 15:30.