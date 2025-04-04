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Олейник: Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине
Денис сейчас проходит стажировку в Александрии
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник, который не так давно завершил профессиональную карьеру, высказался о главном тренере "
– Расскажите о Руслане Ротане. Какой он тренер, что интересного почерпнули у него?
– На мой взгляд, Руслан Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине. Я попросил Руслана Петровича попробовать в "Александрии". Я благодарен Руслану Петровичу, что он дал мне возможность понаблюдать за его работой.
У нас хорошие отношения, мы играли вместе и всегда поддерживали связь. Нахожусь в "Александрии" с начала второго круга и буду до конца чемпионата. Очень много нового для себя почерпнул и продолжаю учиться
У Ротаня очень интересный тренировочный процесс и требования, которые мне нравятся. В Александрии все знают, что делать на футбольном поле. Тренерский штаб ставит команде комбинационный, атакующий футбол. После потери мяча все сразу вступают в прессинг.
Такой футбол мне по душе. Когда буду тренером, мои команды будут играть первым номером.
– Как вы думаете, Ротань готов пойти на повышение в "Динамо" или "Шахтер"?
– Я уверен, что он готов, но это больше вопрос к Руслану Петровичу. У него все очень профессионально построено, он и его помощники хорошо разбираются в футболе.
– По информации инсайдера Виктора Вацка, к Ротаню
– Я никогда не комментирую слухи и ничего об этом не знаю. У нас много любят говорить и писать, а как оно на самом деле – никто не знает.
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