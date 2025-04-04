Олейник: Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник, который не так давно завершил профессиональную карьеру, высказался о главном тренере " Александрии " Руслане Ротане, в команде которого он сейчас проходит тренерскую стажировку.

– Расскажите о Руслане Ротане. Какой он тренер, что интересного почерпнули у него?

– На мой взгляд, Руслан Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине. Я попросил Руслана Петровича попробовать в "Александрии". Я благодарен Руслану Петровичу, что он дал мне возможность понаблюдать за его работой.

У нас хорошие отношения, мы играли вместе и всегда поддерживали связь. Нахожусь в "Александрии" с начала второго круга и буду до конца чемпионата. Очень много нового для себя почерпнул и продолжаю учиться

У Ротаня очень интересный тренировочный процесс и требования, которые мне нравятся. В Александрии все знают, что делать на футбольном поле. Тренерский штаб ставит команде комбинационный, атакующий футбол. После потери мяча все сразу вступают в прессинг.

Такой футбол мне по душе. Когда буду тренером, мои команды будут играть первым номером.

– Как вы думаете, Ротань готов пойти на повышение в "Динамо" или "Шахтер"?

– Я уверен, что он готов, но это больше вопрос к Руслану Петровичу. У него все очень профессионально построено, он и его помощники хорошо разбираются в футболе.

– По информации инсайдера Виктора Вацка, к Ротаню проявляет интерес клуб из Саудовской Аравии . Не поедет ли он летом на Ближний Восток?

– Я никогда не комментирую слухи и ничего об этом не знаю. У нас много любят говорить и писать, а как оно на самом деле – никто не знает.