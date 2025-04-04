  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олейник: Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олейник: Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине

Премьер-лига

Денис сейчас проходит стажировку в Александрии

Олейник: Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине

Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий

Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Олейник, который не так давно завершил профессиональную карьеру, высказался о главном тренере "Александрии" Руслане Ротане, в команде которого он сейчас проходит тренерскую стажировку.

– Расскажите о Руслане Ротане. Какой он тренер, что интересного почерпнули у него?

– На мой взгляд, Руслан Ротань и его тренерский штаб на сегодняшний день – лучшие в Украине. Я попросил Руслана Петровича попробовать в "Александрии". Я благодарен Руслану Петровичу, что он дал мне возможность понаблюдать за его работой.

У нас хорошие отношения, мы играли вместе и всегда поддерживали связь. Нахожусь в "Александрии" с начала второго круга и буду до конца чемпионата. Очень много нового для себя почерпнул и продолжаю учиться

У Ротаня очень интересный тренировочный процесс и требования, которые мне нравятся. В Александрии все знают, что делать на футбольном поле. Тренерский штаб ставит команде комбинационный, атакующий футбол. После потери мяча все сразу вступают в прессинг.

Такой футбол мне по душе. Когда буду тренером, мои команды будут играть первым номером.

– Как вы думаете, Ротань готов пойти на повышение в "Динамо" или "Шахтер"?

– Я уверен, что он готов, но это больше вопрос к Руслану Петровичу. У него все очень профессионально построено, он и его помощники хорошо разбираются в футболе.

– По информации инсайдера Виктора Вацка, к Ротаню проявляет интерес клуб из Саудовской Аравии. Не поедет ли он летом на Ближний Восток?

– Я никогда не комментирую слухи и ничего об этом не знаю. У нас много любят говорить и писать, а как оно на самом деле – никто не знает.

По теме
yellow-arrow
"Какое тебе пиво? Еще молоко на губах не высохло", - Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО
yellow-arrow
"Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом
yellow-arrow
УПЛ. Ингулец - Оболонь 0:1. Сверхважные три очка для пивоваров в борьбе за выживание
Руслан Ротань ФК Александрия Дмитрий Олейник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости