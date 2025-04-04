"Какое тебе пиво? Еще молоко на губах не высохло", - Ярмоленко провел воспитательную беседу с юным фанатом. ВИДЕО

Киевское "Динамо" на неделе провело два матча во Львове с местным "Рухом". Сначала киевляне обыграли соперника в чемпионате Украине (2:0), а затем и в Кубке (1:0).

Интересный эпизод в одном из этих поединков случился с вингером киевлян Андреем Ярмоленко и одним из юных болельщиков на трибунах.

Андрей Николаевич провел уже вторую воспитательную беседу из-за того, что кто-то из молодых болельщиков предложил ему "сходить" на пиво.

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"Какое тебе пиво, е-мое? У тебя еще молоко на губах не высохло", - ответил лидер и ветеран "Динамо".

Напомним, что чуть ранее в сети также завирусилось видео, когда Андрей Ярмоленко "отчитывал" юного болельщика за то, что тот назвал его "Ярмолой".