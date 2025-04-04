"Я был бы очень рад", - Степаненко посоветовал руководству Шахтера нового тренера

Экс-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко отреагировал на информацию СМИ о том, что донецкий клуб якобы хотел пригласить главным тренером Арду Турана, который сейчас работает с "Эюпсором".

– Я видел эту информацию, но не спрашивал у тренера.

Если бы он попал в "Шахтер", я был бы очень рад. Это на 100% хороший человек. Молодой тренер, дающий хороший результат, был большим футболистом, игравшим в лучших командах Европы. Почему нет?

Брали же Фонсеку, Де Дзерби – это тоже молодые тренеры. Они тоже делали свои первые шаги не в очень больших командах.

Почему бы не попробовать человека, который в Турции с небольшим клубом борется за еврокубки.

– Рекомендация "Шахтеру" от Степаненко – обратить внимание на Турана?

- Да, конечно. Если писали, то он, возможно, есть в каком-нибудь списке. Это же откуда-то взялось.