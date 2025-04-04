Карпаты за 1 млн евро планируют выкупить контракт арендованного бразильца

" Карпаты " по окончанию сезона планируют оформить выкуп бразильского полузащитника Бруниньо, который сейчас играет за львовян на правах аренды. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

Сумма выкупа за игрока, права на которого принадлежат бразильскому "Атлетико Минейро", ориентировочно составляет 1 млн евро.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В текущем сезоне бразилец провел за "Карпаты" 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.