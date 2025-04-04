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Карпаты за 1 млн евро планируют выкупить контракт арендованного бразильца

Премьер-лига

Бруниньо, вероятно, останется во Львове на постоянной основе

Карпаты за 1 млн евро планируют выкупить контракт арендованного бразильца

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" по окончанию сезона планируют оформить выкуп бразильского полузащитника Бруниньо, который сейчас играет за львовян на правах аренды. Об этом сообщил комментатор и журналист Виктор Вацко.

Сумма выкупа за игрока, права на которого принадлежат бразильскому "Атлетико Минейро", ориентировочно составляет 1 млн евро.

Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В текущем сезоне бразилец провел за "Карпаты" 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

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Карпаты (Львов) Бруниньо
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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