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Карпаты за 1 млн евро планируют выкупить контракт арендованного бразильца
Бруниньо, вероятно, останется во Львове на постоянной основе
Фото: ФК Карпати Львів
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Сумма выкупа за игрока, права на которого принадлежат бразильскому "Атлетико Минейро", ориентировочно составляет 1 млн евро.
Бруниньо присоединился к львовянам в сентябре 2024 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В текущем сезоне бразилец провел за "Карпаты" 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.
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