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Верховный Суд не разрешил компаниям братьев-Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 млн
Но история еще не закончена
фото из свободных источников
Верховный Суд закрыл производство по иску компаний Суркисов против Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и государственного "Приватбанка", который предусматривал взыскание $250 млн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что постановление Верховного Суда об удовлетворении кассационных жалоб Нацбанка и ПриватБанка по делу № 826/1317/17 является окончательным и обжалованию не подлежит.
В 2016 году НБУ в процессе национализации признал семью Суркисов и их компании связанными с "Приватбанком" лицами. Средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала банка, были включены в процедуру bail-in.
В 2017 году уже ликвидированный Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск этих иностранных компаний, связанных с семьей Суркисов, об обжаловании процедуры bail-in в части определения компаний связанными с "Приватбанком" лицами, и постановил взыскать с государственного банка более $250 млн.
Как отмечают в банке, это лишь одно из четырех судебных дел семьи Суркисов и связанных с ними компаний против ПриватБанка об обжаловании законности bail-in во время национализации.
В общей сложности они пытаются взыскать с госбанка более $350 млн в судах разных юрисдикций.
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