  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верховный Суд не разрешил компаниям братьев-Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 млн
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верховный Суд не разрешил компаниям братьев-Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 млн

Премьер-лига
Обновлено

Но история еще не закончена

Верховный Суд не разрешил компаниям братьев-Суркисов взыскать с Приватбанка более $250 млн

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховный Суд закрыл производство по иску компаний Суркисов против Национального банка, Министерства финансов, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и государственного "Приватбанка", который предусматривал взыскание $250 млн.

Читайте такжеЖурналист: Не переживаю за судьбу Динамо, если Суркисы захотят его продать

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что постановление Верховного Суда об удовлетворении кассационных жалоб Нацбанка и ПриватБанка по делу № 826/1317/17 является окончательным и обжалованию не подлежит.

В 2016 году НБУ в процессе национализации признал семью Суркисов и их компании связанными с "Приватбанком" лицами. Средства, размещенные компаниями-нерезидентами на депозитных счетах кипрского филиала банка, были включены в процедуру bail-in.

В 2017 году уже ликвидированный Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск этих иностранных компаний, связанных с семьей Суркисов, об обжаловании процедуры bail-in в части определения компаний связанными с "Приватбанком" лицами, и постановил взыскать с государственного банка более $250 млн.

Как отмечают в банке, это лишь одно из четырех судебных дел семьи Суркисов и связанных с ними компаний против ПриватБанка об обжаловании законности bail-in во время национализации.

В общей сложности они пытаются взыскать с госбанка более $350 млн в судах разных юрисдикций.

По теме
yellow-arrow
"Я был бы очень рад", - Степаненко посоветовал руководству Шахтера нового тренера
yellow-arrow
Победа Оболони в битве аутсайдеров. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
Кобин: Говорят, мы очень развиваем честный футбол – пока честности к нашей команде я не вижу
Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Приватбанк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости