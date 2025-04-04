Кобин: Говорят, мы очень развиваем честный футбол – пока честности к нашей команде я не вижу

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1).

– В первую очередь поздравлю "Оболонь" с победой и своих ребят – с хорошим 2-м таймом. В 1-м тайме мы где-то отдали инициативу, это не был наш план на игру, совсем другой был план.

Мы должны были играть так, как играли 2-й тайм – агрессивно, высоко прессинговать и пытаться забивать голы, создавать голевые моменты. Где-то не получилось, где-то ребята в 1-м тайме боялись, и нужно было немного внести коррективы во 2-м тайме.

Что касается результата – все хорошо, только у нас судьи боятся поставить то, что происходит на футбольном поле. Я считаю, был чистый фол, может быть, это и был переломный момент. Я еще не смотрел, но то, что было видно со скамейки запасных – это фол и удаление.

Если такие моменты – ОК, мы не ставим, тогда нам хотя бы аут должны дать вбросить? Потому что история повторилась во Львове. Нам не дали вбросить аут, и здесь в Киеве – то же самое.

Здесь вопрос у меня больше к судьям: неужели у них нет сил, терпения, желания просто дать нам бросить аут? Я уже не говорю за какие-то микродуэли, микроэпизоды – просто дать нам бросить аут.

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Но это уже пусть разбираются органы, которые у нас работают. Потому что мы очень развиваем честный футбол – пока честности я не вижу по отношению к этой команде.

– Волохатый во Львове как раз вторую желтую получил за долгое вбрасывание аута, и здесь он тоже долго готовился. Но несколько секунд ему можно было дать, чтобы вбросить, верно?

– Долгое вбрасывание аута – это ваше утверждение. Там не было никакого долгого вбрасывания аута. Команда готовила это стандартное положение, там ничего не было долгого.

Просто счет 0:0, и судьи где-то переживают, чтобы "Ингулец" случайно не забил гол – вот и все. Если в двух выездных играх подряд это постоянно происходит – значит, оно не просто так.

– За счет длинных передач "Ингулец" пытался играть, особенно во 2-м тайме. Вы выпустили Лосенко после перерыва, потому что Гаджук уже был на предупреждении или потому, что у него не шла игра в 1-м тайме?

– Нет, почему не шла? Илья хорошо выглядел. Где-то карточка, конечно, повлияла, и я понимал, что игра будет вязкой, особенно во 2-м тайме, потому что нужно было нам, чтобы у нас был максимально боевой состав, все были агрессивны и работали на команду.

Я понимал, что у Ильи есть желтая карточка, и нужно быть максимально осторожным. Я просто решил уйти от этой проблемы и выпустить Ивана. А Илья провел достаточно хороший 1-й тайм.

– С появлением Кисленко больше остроты прибавилось впереди за счет его антропометрии, он больше борьбы навязывал впереди, чем Могильный. И момент, когда падал сам Кисленко – вы говорите, что нужно пересматривать. Может быть, это прямая красная карточка, и матч мог пойти совсем по-другому?

– Я просто не понимаю. Если бы судья имел смелость дать свисток, потому что был очевидный фол – игрок не играл в мяч, а если даже и играл, то сначала сыграл в Кисленко, который был первым на мяче, который был ближе к воротам. А потом уже смотреть, какая карточка. Здесь уже вопрос к ВАР.

Я не скажу, что это некомпетентность. Оно так быть не может. Этот судья судит, если не ошибаюсь, в Лиге чемпионов – значит там с компетенцией все хорошо. Какие-то другие факторы на это влияют.