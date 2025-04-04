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Тренер Оболони: Первый тайм матча с Ингульцом был замечательный, а второй – ужасный

Премьер-лига

Пивовары минимально обыграли Ингулец

Тренер Оболони: Первый тайм матча с Ингульцом был замечательный, а второй – ужасный

fc.obolon.ua

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко подвел итог матча 23-го тура УПЛ с "Ингульцом" (1:0).

– Очень тяжелый матч. Мы понимали, что сегодня нужна только победа, и ребята знали, что будет тяжелая игра. Поэтому я очень благодарен ребятам за то, что смогли победить.

Но все равно первый тайм был замечательный, а второй – ужасный. Будем анализировать и разбираться. Сейчас главное – подготовиться к игре с "Черноморцем".

– В конце матча ваш центральный защитник спас команду от пропущенного гола. Что-то ему сказали?

– Поблагодарил всех ребят за победу и за отношение к игре. Чтобы победить, надо забить, а для того, чтобы не пропустить, надо безупречно сыграть в защите. Все очень хорошо отыграли.

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– Как будете готовиться к "Черноморцу"?

– Это будет очень важная игра, ведь есть много примеров, когда ты выигрываешь у лидеров, а с конкурентами теряешь очки. Нам нужно сосредоточиться на этом матче, ведь это очень важная игра.

Сейчас у команды выходные, а на следующей неделе будем готовиться. Сначала изучим соперника.

– Вы дважды обыграли "Ингулец". Этот соперник удобен для команды?

– Да нет. Мы играем каждую игру, чтобы побеждать. Просто так сложилось, что мы выиграли дважды.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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