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Тренер Оболони: Первый тайм матча с Ингульцом был замечательный, а второй – ужасный
Пивовары минимально обыграли Ингулец
fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко подвел итог
– Очень тяжелый матч. Мы понимали, что сегодня нужна только победа, и ребята знали, что будет тяжелая игра. Поэтому я очень благодарен ребятам за то, что смогли победить.
Но все равно первый тайм был замечательный, а второй – ужасный. Будем анализировать и разбираться. Сейчас главное – подготовиться к игре с "Черноморцем".
– В конце матча ваш центральный защитник спас команду от пропущенного гола. Что-то ему сказали?
– Поблагодарил всех ребят за победу и за отношение к игре. Чтобы победить, надо забить, а для того, чтобы не пропустить, надо безупречно сыграть в защите. Все очень хорошо отыграли.
– Как будете готовиться к "Черноморцу"?
– Это будет очень важная игра, ведь есть много примеров, когда ты выигрываешь у лидеров, а с конкурентами теряешь очки. Нам нужно сосредоточиться на этом матче, ведь это очень важная игра.
Сейчас у команды выходные, а на следующей неделе будем готовиться. Сначала изучим соперника.
– Вы дважды обыграли "Ингулец". Этот соперник удобен для команды?
– Да нет. Мы играем каждую игру, чтобы побеждать. Просто так сложилось, что мы выиграли дважды.
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