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Вьюнник: В Динамо я пережил одну из лучших историй в жизни, В Шахтере был совсем другой период
Форвард успел поиграть за оба украинских гранда
Украинский форвард польской "Лехии" Богдан Вьюнник, который в своей карьере поиграл и за "Шахтер", и за "
– В "Динамо" я пережил одну из лучших историй в моей жизни. Я забивал голы, делал результативные передачи, мы постоянно жили с командой в специальном центре. Это было великолепное время.
В "Шахтере" был совсем другой период, потому что я попал в первую команду и занимался футболом на взрослом уровне. Сегодня могу сказать, что в моем сердце остались и "Динамо", и "Шахтер".
– Разве такое возможно?
– Конечно. У меня остались приятные воспоминания об этих командах. Несмотря на ту ситуацию, которая сложилась с "Шахтером" (судебные разбирательства – прим), клуб дал мне много хорошего. Я дебютировал в Лиге чемпионов в футболке донецкого клуба на "Сантьяго Бернабеу". Никогда это не забуду.
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