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Ворскла – Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
Результаты пишите в комментариях
Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
В субботу, 5 апреля, полтавская "Ворскла" в 23 туре УПЛ 2024/25 дома сыграет против луганской "Зари".
Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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