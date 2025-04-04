Ворскла – Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

В субботу, 5 апреля, полтавская "Ворскла" в 23 туре УПЛ 2024/25 дома сыграет против луганской "Зари".

Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.