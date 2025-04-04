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Черноморец – ЛНЗ: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Фото: УПЛ
5 апреля пройдут два матча 23 тура УПЛ 2024/25. В одном из них черкасский ЛНЗ под руководством Романа Григорчука на выезде сыграет против его бывшего клуба одесского "Черноморца".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах.
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В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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