Черноморец – ЛНЗ: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

5 апреля пройдут два матча 23 тура УПЛ 2024/25. В одном из них черкасский ЛНЗ под руководством Романа Григорчука на выезде сыграет против его бывшего клуба одесского "Черноморца".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.