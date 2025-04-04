"Хочу посмотреть, как где-то на Камп Ноу судья не дал бы бросить аут", - у Кобина снова претензии к судейству

Главный тренер "Ингульца" Василий Кобин раскритиковал судейство в матче 23-го тура УПЛ с "Оболонью" (0:1).

– Поражение соседа по турнирной таблице. Насколько оно неприятно? И как команда будет исходить из такого положения?

– Оно неприятно только в том, что где бы мы ни играли – мы играем на выезде. Здесь не столько дела в поражении соседа. Вот судьи. Ну лучше молчать. Если арбитр боится дать сопернику бросить аут... Во Львове просто удалили игрока, а тут не дали вбросить аут. И фол последней надежды не проверили. Это неясно, ведь квалификация арбитра очень высока. Он судит еврокубки.

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Хочу посмотреть, как он где-то на "Камп Ноу" не дал бы бросить аут. Здесь он это может себе позволить, потому что никто его не накажет.