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Хавбек Оболони: Через тур мы играем с Динамо, но сенсации никто не отменял

Премьер-лига

Оболонь минимально обыграла Ингулец

Хавбек Оболони: Через тур мы играем с Динамо, но сенсации никто не отменял

fc.obolon.ua

Новина українською

Атакующий полузащитник "Оболони" Руслан Черненко оценил победу своей команды над "Ингульцом" (1:0) в матче 23-го тура УПЛ.

— До этой игры у вашей команды была трехматчевая серия из поражений. В каком психологическом состоянии подходила команда к противостоянию с "Ингульцом"?

— Мы тренировались в обычном режиме. Все знали, что предстоит важный матч. Думаю, что в первом тайме мы отлично играли, но второй тайм провалили. Слава Богу, что победили.

— Что не удалось во втором тайме?

— Посмотрим видео, все проанализируем спокойно, и многое станет понятно.

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— Согласны с мнением, что при счете 1:0 вам нужно было забить гол, чтобы успокоить игру?

— Конечно. Второго забитого мяча нам не хватило. Тогда бы мы завершили эту встречу уверенней.

— Ваш нападающий Денис Устименко пока не забивает, перейдя к вам из "Карпат". Есть этому причина?

— Денис из-за болезни не был с нами в Турции, во время прохождения зимних сборов. Ему нужно время. И ребята, и тренерский штаб верят в него, Устименко принесет нам пользу. Может, уже в следующей встрече он сможет забить.

— Неделю назад еще никто не знал, где пройдет матч "Ингулец" – "Оболонь". Как вариант назывался Тернополь. То, что игра пройдет в Киеве стало для вас удачей?

— Мы не знали еще несколько дней назад, где пройдет эта встреча. Потом нам сказали, что игра состоится на нашей родной "Оболонь-Арене". Понятно, что нам легче играть дома. Всю неделю мы тренировались на нашей базе в Буче.

— "Ингулец" весной набрал 7 очков (обыграв "Кривбасс" и "Черноморец"), несмотря на то, что в составе команды много молодых футболистов играет. Как вам соперник?

— Они неплохо играли в последних матчах. Однако мы не дали им сыграть в их излюбленной манере.

— Впереди у "Оболони" домашний поединок с "Черноморцем". Это будет такой же принципиальный матч?

— Безусловно. Очень важный поединок нас ждет. Настраиваться мы будем самым серьезным образом. Неважно с кем ты играешь. Знаю, что через тур мы играем с "Динамо", но ничего страшного. За каждую игру в чемпионате Украины дают три очка. Сенсации в УПЛ никто не отменял.

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Динамо Динамо (Киев) Оболонь (Киев) Руслан Черненко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
05.04.2025 в 00:05
Ой-о-єй!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
05.04.2025 в 00:05
Ой-о-єй!
Ответить
0
1

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