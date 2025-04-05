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Динамо - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В поединке 23-го тура УПЛ сойдутся два столичных клуба - "Динамо" и "Левый Берег". В первой половине сезона уверенную победу со счетом 3:0 одержали подопечные Александра Шовковского.
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Матч 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Динамо" - "Левый Берег" состоится в воскресенье, 6-го апреля 2025-го года, в 15:30.
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO. Также игру покажут на канале 2+2 и YouTube-канале "Динамо" Киев.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в
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