Шищенко: Есть вопросы по второму тайму. Самое главное – набирать очки с конкурентами. До конца еще 7 туров

Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Ингульцом" (1:0).

"Есть вопрос по второму тайму. Поблагодарил ребят за эмоции – и хорошие, и нервные. Нам нужно двигаться дальше и набирать очки, чтобы исправить ситуацию, в которой мы есть.

[Об опасном моменте у своих ворот в конце матча] Валерий Дубко продемонстрировал хорошее качество и доиграл до конца, спас ситуацию.

Для нас самое главное сейчас – набирать очки с конкурентами. В субботу у ребят будет тренировка, восстановление, затем выходной день. Будем изучать "Черноморец". У них есть как слабые стороны, так и сильные качества".