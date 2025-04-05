  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: Есть вопросы по второму тайму. Самое главное – набирать очки с конкурентами. До конца еще 7 туров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: Есть вопросы по второму тайму. Самое главное – набирать очки с конкурентами. До конца еще 7 туров

Премьер-лига
Обновлено

Пивовары одержали важную победу

Шищенко: Есть вопросы по второму тайму. Самое главное – набирать очки с конкурентами. До конца еще 7 туров

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Ингульцом" (1:0).

"Есть вопрос по второму тайму. Поблагодарил ребят за эмоции – и хорошие, и нервные. Нам нужно двигаться дальше и набирать очки, чтобы исправить ситуацию, в которой мы есть.

[Об опасном моменте у своих ворот в конце матча] Валерий Дубко продемонстрировал хорошее качество и доиграл до конца, спас ситуацию.

Для нас самое главное сейчас – набирать очки с конкурентами. В субботу у ребят будет тренировка, восстановление, затем выходной день. Будем изучать "Черноморец". У них есть как слабые стороны, так и сильные качества".

Читайте такжеДва представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину

"Все играют, все хотят остаться в Премьер-лиге. "Ингулец" – очень классная, молодая команда, которая не дает прохода другим клубам. Они борются, играют, показывают неплохой футбол. С ними очень непросто играть любому сопернику. Все будут решать свои задачи – "Ингулец", "Полесье", "Шахтер", "Динамо". У нас есть своя задача остаться в Премьер-лиге. Будем играть до конца – еще 7 туров”, – рассказал тренер.

Столичная команда занимает 13 место (21 балл).

По теме
yellow-arrow
"Есть у нас некоторые проблемы": Кобин – о предпосылках турнирного положения Ингульца
yellow-arrow
Динамо - Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал ФК Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости