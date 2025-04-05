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Шищенко: Есть вопросы по второму тайму. Самое главное – набирать очки с конкурентами. До конца еще 7 туров
Пивовары одержали важную победу
Фото: ФК Оболонь
Сергей Шищенко прокомментировал викторию над "Ингульцом" (1:0).
"Есть вопрос по второму тайму. Поблагодарил ребят за эмоции – и хорошие, и нервные. Нам нужно двигаться дальше и набирать очки, чтобы исправить ситуацию, в которой мы есть.
[Об опасном моменте у своих ворот в конце матча] Валерий Дубко продемонстрировал хорошее качество и доиграл до конца, спас ситуацию.
Для нас самое главное сейчас – набирать очки с конкурентами. В субботу у ребят будет тренировка, восстановление, затем выходной день. Будем изучать "Черноморец". У них есть как слабые стороны, так и сильные качества".
"Все играют, все хотят остаться в Премьер-лиге. "Ингулец" – очень классная, молодая команда, которая не дает прохода другим клубам. Они борются, играют, показывают неплохой футбол. С ними очень непросто играть любому сопернику. Все будут решать свои задачи – "Ингулец", "Полесье", "Шахтер", "Динамо". У нас есть своя задача остаться в Премьер-лиге. Будем играть до конца – еще 7 туров”, – рассказал тренер.
Столичная команда занимает 13 место (21 балл).
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