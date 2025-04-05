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"Есть у нас некоторые проблемы": Кобин – о предпосылках турнирного положения Ингульца

Премьер-лига
Обновлено

Команде непросто получать положительный результат

"Есть у нас некоторые проблемы": Кобин – о предпосылках турнирного положения Ингульца

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Василий Кобин прокомментировал поражение "Оболони".

"В определенной степени отдали инициативу "Оболони" и за это были наказаны. Второй тайм мне понравился. Мы были агрессивны, много борьбы выигрывали, где-то не хватило концентрации при завершающей фазе, чтобы забить гол и, как минимум, выровнять положение и сыграть вничью".

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"В перерыве я просто напомнил, как мы должны играть с первых минут, вот и все. Мы так должны действовать, но нужно отдать должное "Оболони", которая нам не позволила действовать в первом тайме в таком ключе. Команда достаточно молодая, есть у нас некоторые проблемы по подготовке, постоянно играем на выезде. Постараемся работать до конца и пить кровь тем командам, с кем у нас остались игры”, – заявил тренер.

Коллектив из Кировоградской области занимает 15-ю позицию (16 баллов).

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Источник:
YouTube-канал ФК Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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