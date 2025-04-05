Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Есть у нас некоторые проблемы": Кобин – о предпосылках турнирного положения Ингульца
Команде непросто получать положительный результат
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Василий Кобин прокомментировал поражение "Оболони".
"В определенной степени отдали инициативу "Оболони" и за это были наказаны. Второй тайм мне понравился. Мы были агрессивны, много борьбы выигрывали, где-то не хватило концентрации при завершающей фазе, чтобы забить гол и, как минимум, выровнять положение и сыграть вничью".
"В перерыве я просто напомнил, как мы должны играть с первых минут, вот и все. Мы так должны действовать, но нужно отдать должное "Оболони", которая нам не позволила действовать в первом тайме в таком ключе. Команда достаточно молодая, есть у нас некоторые проблемы по подготовке, постоянно играем на выезде. Постараемся работать до конца и пить кровь тем командам, с кем у нас остались игры”, – заявил тренер.
Коллектив из Кировоградской области занимает 15-ю позицию (16 баллов).
Популярное сейчас
- Женская сборная Украины обыграла Чехию и единолично возглавила группу Лиги наций
- Россия ударила баллистикой по жилому микрорайону Кривого Рога: много погибших и раненых
- "Обидно. Я ведь не на Марс уехал". Бущан отреагировал на слова Шовковского по поводу его конкуренции с Нещеретом
- От восходящей звезды до кризиса карьеры. История потерянного таланта украинского футбола
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио