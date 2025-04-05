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Ворскла - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла – Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
scdnipro1.com.ua
Субботний игровой день в родной УПЛ очным поединком откроют полтавская "Ворскла" под руководством Юрия Максимова и луганская "Заря" Младена Бартуловича. В частности, хозяином матча выступят именно "зеленые".
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Первая встреча этих коллективов в этой кампании украинского первенства завершилась уверенной победой луганчан – со счетом 2:0.
Матч начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
УПЛ, 23-й тур. 05.04.2025
Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского
"Ворскла" 13:00 "Заря"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ
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