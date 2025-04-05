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Черноморец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Черноморец – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.04.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Черноморец - ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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UA-Футбол
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После матчей 1/4 финала Кубка Украины, которые прошли на неделе, на выходных возвращается наша родная УПЛ, и в одном из матчей субботы "Черноморец" в Одессе будет принимать ЛНЗ.

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Обе команды смело можно назвать кризисными, но и кроме турнирного положения здесь есть, особый, тренерский нерв. Так, Роман Григорчук впервые возвращается в Одессу не в качестве главного тренера "моряков". У одесситов своя история – отчаянная борьба за выживание, новый главный тренер Александр Кучер и традиционная куча проблем.

Матч начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 23-й тур. 05.04.2025
Одесса, стадион "Черноморец"
"Черноморец" 15:30 "ЛНЗ"
Видеотрансляция – УПЛ ТВ

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Телетрансляція матчу Чорноморець - ЛНЗ
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