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Александрия – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Александрия – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Олександрія
Обе команды являются претендентами на еврокубки по итогам сезона. "Александрия" вообще ведет борьбу за чемпионство, а "Кривбасс" провалил старт второй половины сезона и уступил 4-е потенциально еврокубковое место "Полесью". Команды максимально мотивированы, так что нас ожидает очень интересный матч.
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Поединок двадцать третьего тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 6 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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