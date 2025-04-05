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Александрия – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Александрия – Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.04.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Александрия – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - ФК Олександрія

Новина українською

Обе команды являются претендентами на еврокубки по итогам сезона. "Александрия" вообще ведет борьбу за чемпионство, а "Кривбасс" провалил старт второй половины сезона и уступил 4-е потенциально еврокубковое место "Полесью". Команды максимально мотивированы, так что нас ожидает очень интересный матч.

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Поединок двадцать третьего тура УПЛ сезона 2024/2025 "Александрия" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 6 апреля 2025 года, в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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