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Ворскла – Заря: стартовые составы на матч
Подопечные Максимова против команды Бартуловича
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В поединке 23 тура чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве примет "Зарю". Стали известны стартовые составы на этот матч.
- "Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута – Кане, Малыш, Скляр, Челядин – Островский, Салабай.
- Запасные хозяев: Юцишин, Авдилия, Мякушко, Фернан, Ономиго, Бацула, Ндукве, Нестеренко.
- "Заря": Сапутин – Я. Башич, Джордан, Дришлюк, Жуниор Рейс – Яцык, Мичин, Попара – Слесарь, Будковский, Вантух.
- Запасные гостей: Турбаевский, Мацапур, Кирюханцев, Василец, Кораблин, Маткевич, Супряга, Горбач, Антюх.
Перед этим поединком полтавчане занимают 14 место в УПЛ – находятся в зоне переходных матчей. Луганчане идут на восьмой позиции. У команд 21 очко и 29 зачетных пунктов соответственно.
Матч начнется в 13.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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