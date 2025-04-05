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Матч между Ворсклой и Зарёй начнётся с опозданием. Причина
Всё, как всегда
upl.ua
Матч между "Ворсклой" и "Зарёй" начнётся с опозданием.
В Полтавской области объявлена воздушная тревога с 12:31. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистического вооружения.
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По графику матч запланирован на 13:00 по киевскому времени.
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