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Матч между Ворсклой и Зарёй начнётся с опозданием. Причина

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Матч между Ворсклой и Зарёй начнётся с опозданием. Причина

upl.ua

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч между "Ворсклой" и "Зарёй" начнётся с опозданием.

В Полтавской области объявлена воздушная тревога с 12:31. Воздушные Силы ВСУ предупреждают об угрозе баллистического вооружения.

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По графику матч запланирован на 13:00 по киевскому времени.

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