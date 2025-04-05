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Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1

Премьер-лига

Битва аутсайдеров

Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Такие матчи для его участников превращаются в момент истины: либо пан, либо пропал. Ни "Ингулец", ни "Оболонь" в этом матче не имели путей для отступления. В конце концов, успех праздновали киевляне, которые формально были гостями, а фактически – хозяевами игры.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея

Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 2Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 5Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 6Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 7Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 8Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 9Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 10Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 6Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 5Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 7Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 8Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 9Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 10Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 11Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 2Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 5Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 6Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 7Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 8Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 9Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 10Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 2Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 5Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 6Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 7Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 8Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 9Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 10Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 2Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 10Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 5Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 6Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 7Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 8Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 9Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 1Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 2Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 3Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1 - фото 4
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