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Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1
Битва аутсайдеров
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Такие матчи для его участников превращаются в момент истины: либо пан, либо пропал. Ни "Ингулец", ни "Оболонь" в этом матче не имели путей для отступления. В конце концов, успех праздновали киевляне, которые формально были гостями, а фактически – хозяевами игры.
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.
Фотогалерея
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