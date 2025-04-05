Когда нет путей для отступления. ФОТОрепортаж с матча Ингулец - Оболонь 0:1

Такие матчи для его участников превращаются в момент истины: либо пан, либо пропал. Ни "Ингулец", ни "Оболонь" в этом матче не имели путей для отступления. В конце концов, успех праздновали киевляне, которые формально были гостями, а фактически – хозяевами игры.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея – ниже в новости.

Фотогалерея