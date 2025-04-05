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В Полтавской области отбой воздушной тревоги. Известно, во сколько начнётся поединок между Ворсклой и Зарёй
Встреча была запланирована на 13:00
upl.ua
В Полтавской области объявлен отбой воздушной тревоги. Известно, во сколько начнётся поединок между "Ворсклой" и "Зарёй".
УПЛ сообщила, что матч начнётся в 13:45.
Напомним, что тревога в Полтавской области продолжалась с 12:35 – 13:15. Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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