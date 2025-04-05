УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Абсолютная нелогичность и катастрофа для Максимова

Матч, к сожалению, начался на 45 минут позже запланированного времени. Причиной уже привычно стала воздушная тревога в регионе ... Впрочем, это никак не повлияло на наших футболистов. Все понимали цену этих трех очков. Поэтому, полтавская и луганская команды начали эту встречу на встречных курсах. Как-никак, зачетные баллы жизненно необходимы были обеим сторонам: "Ворскле" - для того, чтобы выбраться из зоны переходных матчей, "Заре" же - чтобы подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

В общем подходы к чужим воротам создавали оба коллектива. Однако, немного активнее выглядели именно подопечные Младена Бартуловича. В частности, самым заметным на поле был Яцык. Воспитанник "Динамо" брал на себя инициативу, проходил на дриблинге и сам обострял. В одном из эпизодов у Александра было подозрение на повреждение. Однако, к счастью для луганчан, их молодой хавбек разбегался (прим. - лишь временно, на второй тайм так и не вышел).

Мяч практически не задерживался в центре поля. Как хозяева, так и гости, при первой возможности пытались быстрее добраться до последней трети поля соперника. С другой стороны - как таковых стопроцентных моментов довольно долго не было. Первый такой возник как раз на экваторе первого тайма. Все тот же Яцык качественно обработал мяч после дальнего перевода и с нерабочей левой пробил над перекладиной. Кстати, борьбу в этом эпизоде проиграл Крупский.

Илья понял свою ошибку и буквально в следующей атаке хотел исправиться, но его удар заблокировали защитники "Зари".

Инициатива с определенной периодичностью переходила из ног в ноги, как говорится. И после более яркого отрезка от луганчан, уже больше ход игры контролировали футболисты Юрия Максимова. В основном в ход шли навесы и подачи после стандартных положений.

В конце первых 45 минут условия диктовали уже снова гости. Сначала пенальти хотел нарисовать Будковский. Контакт был, но это обычная физическая борьба. А под самый занавес первой половины, после классного розыгрыша со штрафного, в стойку с острого угла попал Слесар. На этом и все.

После перерыва нагнетать продолжили подопечные хорватского наставника. И довольно быстро "Заря" в конце концов после стремительной атаки сумела размочить счет в этой встрече. Босниец Попара на левом фланге стянул на себя нескольких соперников и ворвался в штрафную зону, нашел в центре свободного Мичина, а Будковский успешно подставил ногу после удара в одно касание от серба.

После этого нервы у полтавчан начали окончательно сдавать. В первую очередь эмоции подвели Скляра. Опорный хавбек "зеленых" грубо сбил Антюха и заработал вторую желтую.

И знаете что? Только после этого "Ворскла" окончательно проснулась. Более того, на поле появилась будто совершенно другая команда. Хозяева поймали определенный кураж и буквально навалились на ворота луганчан. Убийственные возможности были у Кане и Салабая. Однако, свою команду после выходов один на один спасал Сапутин! Три невероятных сейва подряд от стража ворот гостей.

Впоследствии шанс исправиться имел тот же Салабай. Да куда там, железобетонный шанс! Но нападающий полтавчан не справился с нервами и не попал в пустую раму ворот... Классная возможность еще была у вышедшего на замену Ндукве, после традиционной подачи от Крупского. Просто невероятная десятиминутка от хозяев, однако мяч ну никак не хотел лезть в ворота Сапутина.

На расстроенного Максимова было прям больно смотреть. Коуч "Ворсклы" просто не верил своим глазам. Казалось, что если Юрий Вильевич мог бы, то сам выбежал на поле исправлять ситуацию. Потому что с реализацией были не то, что проблемы, а сплошная катастрофа!

Возникали сразу два противоположных вопроса. Почему "Ворскла" заиграла только после удаления, и что еще более интересно - что случилось с командой Бартуловича?! Слишком рано гости поверили в свой успех.

В конце концов, "зеленые" на свой гол таки наработали. Ну это должно было произойти. После скольких-то потерянных моментов... Паритет на табло установил джокер полтавчан Малыш. Да еще и как, настоящая красота. Навин отклеился от защитника и пяткой замкнул простельную передачу.

Теперь уже в себя снова пришла "Заря". Точнее будет сказать - вернулась на поле. Потому что, что было до этого трудно описать... Игра уже окончательно открылась, и уже до этого "свободный" центр поля стал просто формальностью. Атака летела в ответ на атаку.

Все шло к логической ничьей. И этот результат был бы максимально закономерным. Но как говорил классик: "Не ищите логики в футболе" . На последних секундах уже компенсированного времени три очка для "Зари" своим ударом буквально выгрыз Мичин. Петар буквально шокировал Полтаву. Катастрофа и какая-то ментальная яма для команды Юрия Максимова...

Команды провели по своему наполнению два абсолютно диаметральных тайма. Общий ход встречи на "до и после" тотально разделило удаление. При этом, по максимально неожиданному сценарию. Тем не менее, даже несмотря на положительный результат, вопросов к своим подопечным немало будет и у Бартуловича. Ну нельзя так бросать играть!

По итогам этого противостояния "Заря" поднимается сразу в топ-6 УПЛ, а "Ворскла" вязнет в зоне стыков...

Фото пресс-службы ФК "Ворскла"

23-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 5-е апреля

Полтава, стадион "Ворскла" имени А. Бутовского

Голы: Малыш 70 - Будковский 51, Мичин 90+4

"Ворскла": Исенко - Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута - Кане (Авдили 63), Малыш, Скляр, Челядин (Ндукве 56) - Островский (Иеде 56), Салабай (Нестеренко 88).

Запасные: Ющишин, Авдыли, Мякушко, Фаеррон, Иеде, Бацула, Ндукве, Нестеренко.

Главный тренер: Юрий Максимов.

"Заря": Сапутин - Башич, Джордан, Дрышлюк, Жуниньо (Горбач 80) - Яцык (Антюх 46), Мичин, Попара - Слесар (Кирюханцев 71), Будковский, Вантух.

Запасные: Турбаевский, Мацапура, Кирюханцев, Василец, Кораблин, Маткевич, Супряга, Горбач, Антюх.

Главный тренер: Младен Бартулович.

Предупреждения: Джордан 32, Жуниньо 34, Скляр 44, 57, Башич 57, Попара 84.

Удаление: Скляр 57.

Арбитр: Цыбулько Евгений.