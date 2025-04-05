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Дебют Ракицкого с первых минут. Известны стартовые составы на матч Черноморец – ЛНЗ
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Чорноморець
В заключительном матче субботы встретятся "Черноморец" и "ЛНЗ".
Александр Кучер выставил следующий состав:
Аниагбосо – Кисель, Жаржу, Ракицкий, Бутко – Скиба – Хобленко, Шпоры, Белошевский, Янаков - Безбородько.
Роман Григорчук с первых минут выпустил таких футболистов:
Кучеренко – Путря, Муравский. Дайко, Драмбаев – Кушниренко – Пасич, Яшари, Танковский, Эйнел - Тилль.
Это четвёртая встреча между командами в УПЛ. В прошлом матче на поле "Черноморца", "ЛНЗ" обыграли хозяев со счётом 3:1.
До матча "Черноморец" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 15 баллов. "ЛНЗ" - 10-е с 25-ю баллами.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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