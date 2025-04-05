Игры разума Григорчука и ассист Ракицкого. УПЛ. 23 тур. Черноморец - ЛНЗ 1:0

В матче 23-го тура УПЛ в гости к критически-кризисному "Черноморцу" приехал нейтрально-кризисный ЛНЗ.

"Моряки" находятся на последнем месте в турнирной таблице, и весной довольно неожиданно вдруг стали основными претендентами на вылет. Пока что поправить ситуацию не помогает ничего – ни новый тренер Кучер, который заменил Бабича, ни подписание Ракицкого … Неделю назад одесситы хоть и провели неплохой первый тайм, но в итоге разгромно проиграли "Карпатам" (0:4).

У ЛНЗ – своя история. После провалившихся громких заявление в начале сезона о возможности побороться за зону еврокубков, зимой у черкащан произошла смена тренера, и сейчас Григорчук, имея кредит доверия, просто ведет к финишу условный середняк.

Ну и главный нерв матча (кроме турнирных задач) – Роман Григорчук впервые вернулся в Одессу не в качестве главного тренера "Черноморца". Что бы там не говорили, а именно тренерское противостояние выходило в нашем матче на первый план.

У "моряков" в старте в воротах вместо Рудько, который "наварил" в прошлом матче, вышел Кингсли. Также Кучер решил играть в три центрбека, при этом, впервые в стартовом составе появился Ракицкий.

От Григорчука по сравнению с прошлым матчем произошло только одно изменение в составе – на скамейке остался Момо. На по тактику эта замена имела кардинальное влияние. Получилось, что гости играли в четыре атакующих хавбека, но без форварда. Номинально нападающим числился Тилль, но это только номинально.

Начали команды, как и предполагали тренерские штабы. "Черноморец" - от обороны, ЛНЗ старался играть на мяче. При более-менее активном начале, моментов фактически не возникало. ЛНЗ не мог пробиться, "Черноморец" - выжидал. И выждал. Первая толковая атака "моряков" завершилась голом. Ракицкий подал угловой – гости, казалось, отбились, но вторым темпом мяч снова доставили на фланг Ярославу, который мягко навесил на голову Скибе, который с 6-7 метров не промазал.

1:0. Идеальное развитие событий для хозяев, которые закрылись еще больше. А вот у гостей в атаке по-прежнему все было очень плохо. Владение, но только до штрафной, попытки дальних ударов, угловые… От всего этого "моряки" успешно отбивались. Так и доиграли до перерыва.

23-й тур УПЛ, сезон 2024/25

5 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"

Судья: Сергей Задиран (Киевская область)

"Черноморец" (Одесса)– ЛНЗ (Черкассы) 1:0

Голы: Скиба (18)

Предупреждения: Лацабидзе, Хобленко, Билошевский, Ракицкий - Топалов

"Черноморец": Кингсли, Скиба, Ракицкий (Раян, 66), Жаржу Мозес, Бутко, Кисиль, Шпорн (Лацабидзе, 5), Билошевский, Янаков (Габелок, 66), Безбородко (Попов, 66), Хобленко (Ермаков, 85)

ЛНЗ: Кучеренко, Тилль, Дайко, Драмбаев (Топалов, 67), Танковский (Авагимян, 80), Пасич (Молло, 46), Эйнел (Беннетт, 46), Яшари, Путря, Муравский, Кушниренко (Момо, 46)