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Хоккейный гол. Заря открыла счет в матче против Ворсклы на старте второго тайма - ВИДЕО

Премьер-лига

Сыграл опыт нападающего

Хоккейный гол. Заря открыла счет в матче против Ворсклы на старте второго тайма - ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
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В поединке 23 тура чемпионата Украины "Ворскла" дома играет против "Зари". Счет во встрече был открыт на 51 минуте.

Атака с левого фланга резко перешла в центр. Попара прострелил на Мичина, тот отдал-пробил мяч в створ ворот, а Будковский подложил свою ногу.

Седьмой гол в текущем сезоне для капитана "Зари". В частности, в третий раз он отличился в весенней части чемпионата.

За ходом событий в матче следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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