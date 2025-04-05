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Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава

Премьер-лига
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На почве скандальных публикаций

Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава

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Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк обратился с официальным письмом в Украинскую ассоциацию футбола. Основным тезисом была просьба обнародовать сведения о выплате руководящему составу УАФ за декабрь 2024 года.

Причиной этого Поворознюк указал слухи в СМИ. По его словам, это "шокирующие данные о чрезвычайно высоких зарплатах, которые необоснованно получают руководители УАФ".

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В частности, он отметил, что УАФ в своем отчете за 2024 год и планах на 2025 указала пункт о поступлении ассоциации бюджетных средств. Именно поэтому у налогоплательщиков есть право знать их распределение.

Также президент "Ингульца" отметил, что он является инвестором, который "во времена полномасштабной войны за свой счет с нуля построил стадион" и вспомнил о своем вкладе в развитие Украины.

Полный текст обращения выглядит следующим образом:

Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава - изображение 1

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Источник:
Офіційний сайт Інгульця
Опубликовал: Максим Кучер
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