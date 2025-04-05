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Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
На почве скандальных публикаций
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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк обратился с официальным письмом в Украинскую ассоциацию футбола. Основным тезисом была просьба обнародовать сведения о выплате руководящему составу УАФ за декабрь 2024 года.
Причиной этого Поворознюк указал слухи в СМИ. По его словам, это "шокирующие данные о чрезвычайно высоких зарплатах, которые необоснованно получают руководители УАФ".
В частности, он отметил, что УАФ в своем отчете за 2024 год и планах на 2025 указала пункт о поступлении ассоциации бюджетных средств. Именно поэтому у налогоплательщиков есть право знать их распределение.
Также президент "Ингульца" отметил, что он является инвестором, который "во времена полномасштабной войны за свой счет с нуля построил стадион" и вспомнил о своем вкладе в развитие Украины.
Полный текст обращения выглядит следующим образом:
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