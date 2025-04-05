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Журналистка УПЛ ТВ рассказала, почему Макуана остался вне заявки на матч с Черноморцем

Премьер-лига

Странная причина

Журналистка УПЛ ТВ рассказала, почему Макуана остался вне заявки на матч с Черноморцем

Фото: Instagram

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Журналистка УПЛ ТВ рассказала, почему Макуана остался вне заявки на матч с "Черноморцем".

По словам Эллы Иванюкович, футболист травмировался на тренировочной базе.

"Левый вингер „ЛНЗ“ травмировался во время спарринга на тренировочной базе с "Левым Берегом". Его вытолкнули за пределы поля, где была плитка и он немножко порезал себе ногу и поэтому восстанавливается", - сказала журналистка.

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Напомним, что Бени Макуана играет за "ЛНЗ" на правах аренды из "Полесья". На его счету две сыгранные минуты за новый клуб и 7 матчей, сыгранных за "Полесье".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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