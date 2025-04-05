Элегантный гол пяткой. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в матче против Зари – ВИДЕО

"Ворскла" и "Заря" в Полтаве проводят очную встречу 23 тура чемпионата Украины. На 70-й минуте хозяева сравняли счет в этом матче.

После обрезки луганчан подопечные Максимова провели скорую контратаку. В итоге Игорь Пердута прострелил с левого фланга, а Навин Малыш замкнул эту передачу в одно касание. Арендованный у "Динамо" игрок забил пяткой.

Это второй гол в трех матчах для 21-летнего футболиста. В общем, на его счету это пятый поединок в составе полтавчан.

Добавим, что "Ворскла" с 57 минуты играет в меньшинстве из-за удаления Скляра, который получил вторую желтую карточку.

Следить за ходом событий в завершающей фазе матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.