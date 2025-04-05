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Элегантный гол пяткой. Ворскла в меньшинстве сравняла счет в матче против Зари – ВИДЕО
Снова забил арендованный динамовец
Фото: Instagram
"Ворскла" и "Заря" в Полтаве проводят очную встречу 23 тура чемпионата Украины. На 70-й минуте хозяева сравняли счет в этом матче.
После обрезки луганчан подопечные Максимова провели скорую контратаку. В итоге Игорь Пердута прострелил с левого фланга, а Навин Малыш замкнул эту передачу в одно касание. Арендованный у "Динамо" игрок забил пяткой.
Это второй гол в трех матчах для 21-летнего футболиста. В общем, на его счету это пятый поединок в составе полтавчан.
Добавим, что "Ворскла" с 57 минуты играет в меньшинстве из-за удаления Скляра, который получил вторую желтую карточку.
Следить за ходом событий в завершающей фазе матча можно в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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