Заря вырвала победу на 90+4 минуте над Ворсклой благодаря голу легионера – ВИДЕО

"Заря" победила "Ворсклу" в матче 23 тура чемпионата Украины. Решающий гол был забит на 90+4 минуте.

Уже считанные секунды оставалось до завершения поединка. В штрафную полтавчан полетела навесная передача с левого фланга от Башича, которую замкнул Мишин. Его единственного не накрыли в штрафной.

Этот точный удар стал для сербского легионера восьмым в нынешнем сезоне УПЛ. Он лучший бомбардир своей команды. Второе место занимает Филипп Будковский, который сегодня забил седьмой гол.

Отчет матча доступен здесь>>>.