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Заря вырвала победу на 90+4 минуте над Ворсклой благодаря голу легионера – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане не удержали ничью в меньшинстве

Заря вырвала победу на 90+4 минуте над Ворсклой благодаря голу легионера – ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" победила "Ворсклу" в матче 23 тура чемпионата Украины. Решающий гол был забит на 90+4 минуте.

Уже считанные секунды оставалось до завершения поединка. В штрафную полтавчан полетела навесная передача с левого фланга от Башича, которую замкнул Мишин. Его единственного не накрыли в штрафной.

Этот точный удар стал для сербского легионера восьмым в нынешнем сезоне УПЛ. Он лучший бомбардир своей команды. Второе место занимает Филипп Будковский, который сегодня забил седьмой гол.

Отчет матча доступен здесь>>>.

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