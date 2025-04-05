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Заря вырвала победу на 90+4 минуте над Ворсклой благодаря голу легионера – ВИДЕО
Полтавчане не удержали ничью в меньшинстве
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" победила "Ворсклу" в матче 23 тура чемпионата Украины. Решающий гол был забит на 90+4 минуте.
Уже считанные секунды оставалось до завершения поединка. В штрафную полтавчан полетела навесная передача с левого фланга от Башича, которую замкнул Мишин. Его единственного не накрыли в штрафной.
Этот точный удар стал для сербского легионера восьмым в нынешнем сезоне УПЛ. Он лучший бомбардир своей команды. Второе место занимает Филипп Будковский, который сегодня забил седьмой гол.
Отчет матча доступен здесь>>>.
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