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Дебютный гол для Кучера и ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед. Видео гола

Премьер-лига

Четвертый гол нападающего

Дебютный гол для Кучера и ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед. Видео гола

Фото: ФК Чорноморець

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"Черноморец" открыл счёт в матче против "ЛНЗ".

Кисель подал длинный пас с центра поля. Мяч достался Безборолько. Но его прикрыли защитники «ЛНЗ». Передача была адресована Ракицкому, который остался в штрафной после розыгрыша штрафного.

Новичок одесситов подал верховую передачу на Скибу и тот забил гол.

Видео гола:

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Отметим, что это первый гол при Александре Кучере и четвертый для Скибы.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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