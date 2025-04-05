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Дебютный гол для Кучера и ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед. Видео гола
Четвертый гол нападающего
Фото: ФК Чорноморець
"Черноморец" открыл счёт в матче против "ЛНЗ".
Кисель подал длинный пас с центра поля. Мяч достался Безборолько. Но его прикрыли защитники «ЛНЗ». Передача была адресована Ракицкому, который остался в штрафной после розыгрыша штрафного.
Новичок одесситов подал верховую передачу на Скибу и тот забил гол.
Видео гола:
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Отметим, что это первый гол при Александре Кучере и четвертый для Скибы.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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