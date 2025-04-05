Дебютный гол для Кучера и ассист Ракицкого. Черноморец вышел вперед. Видео гола

"Черноморец" открыл счёт в матче против "ЛНЗ".

Кисель подал длинный пас с центра поля. Мяч достался Безборолько. Но его прикрыли защитники «ЛНЗ». Передача была адресована Ракицкому, который остался в штрафной после розыгрыша штрафного.

Новичок одесситов подал верховую передачу на Скибу и тот забил гол.

Видео гола:

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Отметим, что это первый гол при Александре Кучере и четвертый для Скибы.