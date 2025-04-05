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Шахтер - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Шахтар
Обе команды подходят к этому очному противостоянию истощенными после кубковых баталий. Впрочем, если "горняки" находятся на эмоциональном подъеме после победы над крепкой "Александрией" Руслана Ротаня. То ровенчане в четвертьфинале уступили в "волчьем дерби" для житомирского "Полесья".
Первая встреча между коллективами Марино Пушича и Олега Шандрука в текущей кампании УПЛ завершилась ничьей - тогда в Ровно донецкая и ровенская команды разошлись миром со счетом 1:1. В целом же, "Вересу" лишь однажды в собственной истории удалось обыграть "Шахтер" - в далеком 1993-м году.
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- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Верес" состоится в воскресенье, 6-го апреля 2025-го года, в 183:00. Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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