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Шахтер - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 6.04.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Верес: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Шахтар

Новина українською

Обе команды подходят к этому очному противостоянию истощенными после кубковых баталий. Впрочем, если "горняки" находятся на эмоциональном подъеме после победы над крепкой "Александрией" Руслана Ротаня. То ровенчане в четвертьфинале уступили в "волчьем дерби" для житомирского "Полесья".

Первая встреча между коллективами Марино Пушича и Олега Шандрука в текущей кампании УПЛ завершилась ничьей - тогда в Ровно донецкая и ровенская команды разошлись миром со счетом 1:1. В целом же, "Вересу" лишь однажды в собственной истории удалось обыграть "Шахтер" - в далеком 1993-м году.

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  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 23-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Шахтар "Шахтер" - "Верес" Верес состоится в воскресенье, 6-го апреля 2025-го года, в 183:00. Встреча пройдет в Киевской области, на "Арене Левый Берег".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляция матча Шахтер - Верес
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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