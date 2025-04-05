"Второй тайм был, образно говоря, как страшный сон": Грисьо оценил матч с Ингульцом

Защитник "Оболони" Максим Грисьо поделился впечатлениями от матча 23-го тура против "Ингульца", в котором "пивовары" победили со счетом 1:0.

"Были два разных тайма. В первом полностью выполнили тренерскую установку, действовали агрессивно, четко играли на опережение и сумели материализовать свое преимущество в забитый Бычеком гол.

Конечно, в перерыве никаких указаний играть от обороны не было. Однако, видимо, большое желание сохранить победный счет заставляло действовать с оглядкой на тылы. А надежды на острые контрвыпады не сбылись, потому что не было быстрого перехода в наступление, не хватало и последнего точного паса. Второй тайм был, образно говоря, как страшный сон, который надо забыть, сделав правильные выводы.

Все же, справедливости ради следует отметить, что хотя и трудно было отбиваться, но "Ингулец" создал у наших ворот лишь один голевой момент.

Вчера на первом плане был результат. У нас далеко не все получалось, однако добытые три очка позволили несколько улучшить затруднительное положение. Теперь важно успешно сыграть в следующем туре с "Черноморцем" - еще одной командой из зоны вылета", - сказал Грисьо.