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Нападающий Черноморца пропустит следующий матч УПЛ

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Нападающий Черноморца пропустит следующий матч УПЛ

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Нападающий "Черноморца" пропустит следующий матч УПЛ.

В матче против "ЛНЗ" в компенсированное к первому тайму время, Алексей Хобленко очень опасно сыграл против полузащитника гостей Богдана Кушниренко. Арбитр за это показал желтую карточку.

Она стала четвертой для футболиста, и он пропустит следующий матч "Черноморца". К слову, следующий матч одесситы проведут против "Оболони".

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Алексей Хобленко в этом сезоне забил один гол. Это произошло в матче против "Колоса".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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