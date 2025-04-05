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Нападающий Черноморца пропустит следующий матч УПЛ
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Нападающий "Черноморца" пропустит следующий матч УПЛ.
В матче против "ЛНЗ" в компенсированное к первому тайму время, Алексей Хобленко очень опасно сыграл против полузащитника гостей Богдана Кушниренко. Арбитр за это показал желтую карточку.
Она стала четвертой для футболиста, и он пропустит следующий матч "Черноморца". К слову, следующий матч одесситы проведут против "Оболони".
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Алексей Хобленко в этом сезоне забил один гол. Это произошло в матче против "Колоса".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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