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ЛНЗ на матч против Шахтера остался без полузащитника

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ЛНЗ на матч против Шахтера остался без полузащитника

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"ЛНЗ" на матч против "Шахтера" остался без полузащитника.

На 74-й минуте матча против "Черноморца", Топалов в центре поля в подкате опередил Хобленко, но не успел убрать ногу и нападающий одесситов упал на газон.

Арбитр дал за это желтую карточку, несмотря на аргументы полузащитника и Топалов пропустит матч против "Шахтера".

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Ранее Топалов желтые карточки получал в матчах против "Кривбасса", "Колоса" и "Динамо".

Напомним, что следующий матч пропустит нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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