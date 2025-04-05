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ЛНЗ на матч против Шахтера остался без полузащитника
Ничья по дисквалифицированным игрокам
"ЛНЗ" на матч против "Шахтера" остался без полузащитника.
На 74-й минуте матча против "Черноморца", Топалов в центре поля в подкате опередил Хобленко, но не успел убрать ногу и нападающий одесситов упал на газон.
Арбитр дал за это желтую карточку, несмотря на аргументы полузащитника и Топалов пропустит матч против "Шахтера".
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Ранее Топалов желтые карточки получал в матчах против "Кривбасса", "Колоса" и "Динамо".
Напомним, что следующий матч пропустит нападающий "Черноморца" Алексей Хобленко.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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