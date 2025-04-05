Бартулович прокомментировал расслабленность Зари после удаления игрока Ворсклы

Наставник "Зари" Младен Бартулович прокомментировал добытую победу над "Ворсклой" (1:2) на последних секундах матча в рамках 23-го тура УПЛ.

- Всем доброго дня. Всегда рад возвращаться в Полтаву. Поздравляю свою команду с победой! Заслуживали ее. Да, победа была нервная, но мы наработали на победный результат. Большое спасибо ребятам за отношение. Они очень хотели выиграть сегодня.

- Сегодня, после того, как вы начали играть в большинстве, почему-то многое не получалось у "Зари"...

- До красной карты мы играли лучше и имели лучшие моменты. После того, как у соперника удалили игрока, был период, когда мы приходили в себя. Но все это исключительно психология. Где-то, расслаблялись. Минут 15-20 были очень плохие. По поводу этого уже разговаривали с командой в раздевалке. Будем разбирать.

- В некоторых моментах "Заря" не очень уверенно действовала в обороне.

- Это вопрос концентрации, а также хорошей игры соперников. "Ворскла" - очень хорошая команда. Мы же не играем с любителями. Футбол это игра, в которой моменты есть и будут у каждого.

- Скоро ли вернется на поле Владислав Вакула?

- Вчера он почувствовал боль в колене. Проблемы есть и у Белоцерковца. Тяжелая ситуация была на флангах. Плюс, много игроков на желтых карточках.