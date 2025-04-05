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Роман Григорчук о матче против Черноморца: Не можем решить проблему с нападающим

Премьер-лига

Тренер подвел итоги матча с Черноморцем

Роман Григорчук о матче против Черноморца: Не можем решить проблему с нападающим

Фото - ФК ЛНЗ / автор - невідомий

Новина українською

Тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук подвел итоги матча против "Черноморца".

По его словам, не было нападающих, которые могли выйти с первых минут на поле.

"Да, мы стартовали без нападающего, потому что мы никак эту проблему не можем решить по разным причинам. Не было сегодня нападающих, которые могли выйти и сыграть. Они должны быть подготовлены к игре, выйти и сыграть.

Поэтому мы оставили Момо в запасе, выпустили его на второй тайм. В принципе, по нападающим у нас и так вариантов нет. Это было связано с этим в первую очередь", - сказал Григорчук.

Тренер рассказал, что были моменты, чтобы забивать.

"Яшари был самым опасным, у него было три возможности, это на 99% голевой момент, но что-то не получилось. Возможно немного не повезло, возможно немного в исполнении промахнулся.

Сегодня было создано достаточно моментов, скажем предпосылок, где можно было забивать голы. Даже не один, а несколько. По этой причине мы теряем очки и не только сегодня.

Это не первая игра. Мы проигрываем матчи, которые нельзя проигрывать", - заметил наставник ЛНЗ

Григорчук рассказал о дебюте Бенетта.

"Мы понимаем, что он недостаточно подготовлен и интегрирован в команду, но то, что он вышел и играл, это будет без особых минусов", - сказал тренер.

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В конце тренер рассказал, что нужно улучшить в команде.

"Нам надо работать над тем, чтобы мы забивали голы. Мало забиваем", - сказал Григорчук.

Напомним, что "ЛНЗ" уступил "Черноморцу" со счётом 0:1.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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учитель футбола (Львов)
05.04.2025 в 18:32
Всегда кто то виноват.сейчас нападающих нет.Тренер, который всегда винит других.
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Комментарии 1
учитель футбола (Львов)
05.04.2025 в 18:32
Всегда кто то виноват.сейчас нападающих нет.Тренер, который всегда винит других.
Ответить
0
0

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