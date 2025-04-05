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Роман Григорчук о матче против Черноморца: Не можем решить проблему с нападающим
Тренер подвел итоги матча с Черноморцем
Фото - ФК ЛНЗ / автор - невідомий
Тренер "ЛНЗ" Роман Григорчук подвел итоги матча против "Черноморца".
По его словам, не было нападающих, которые могли выйти с первых минут на поле.
"Да, мы стартовали без нападающего, потому что мы никак эту проблему не можем решить по разным причинам. Не было сегодня нападающих, которые могли выйти и сыграть. Они должны быть подготовлены к игре, выйти и сыграть.
Поэтому мы оставили Момо в запасе, выпустили его на второй тайм. В принципе, по нападающим у нас и так вариантов нет. Это было связано с этим в первую очередь", - сказал Григорчук.
Тренер рассказал, что были моменты, чтобы забивать.
"Яшари был самым опасным, у него было три возможности, это на 99% голевой момент, но что-то не получилось. Возможно немного не повезло, возможно немного в исполнении промахнулся.
Сегодня было создано достаточно моментов, скажем предпосылок, где можно было забивать голы. Даже не один, а несколько. По этой причине мы теряем очки и не только сегодня.
Это не первая игра. Мы проигрываем матчи, которые нельзя проигрывать", - заметил наставник ЛНЗ
Григорчук рассказал о дебюте Бенетта.
"Мы понимаем, что он недостаточно подготовлен и интегрирован в команду, но то, что он вышел и играл, это будет без особых минусов", - сказал тренер.
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В конце тренер рассказал, что нужно улучшить в команде.
"Нам надо работать над тем, чтобы мы забивали голы. Мало забиваем", - сказал Григорчук.
Напомним, что "ЛНЗ" уступил "Черноморцу" со счётом 0:1.
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