Александр Кучер о матче против ЛНЗ: Могли больше забить

Тренер "Черноморца" Александр Кучер рассказал о дебютной победе во главе тренера и матче против "ЛНЗ".

Тренер сказал, что все последующие матчи будут сложными для "Черноморца". Но потеря Йона Шпорна внесла коррективы.

"Спасибо за поздравления. Считаю, что все игры будут сложные - легких у нас игр не будет. Все видели наш календарь. Будем готовиться. Терять на первых минутах матча игрока - больно для нас, потому что команда функционально не готова в плане замен. Относительно повреждения: не могу ничего сказать. Видимо сделают МРТ, врачи осмотрят", - сказал Кучер.

Тренер рассказал, почему выпустил Ярослава Ракицкого с первых минут.

"Ярослав готовился, просился, рвался в бой. Мы понимали, что он не сможет сыграть полный матч. Была запланирована замена, чтобы заменить его на 60-65 минуте. О голе: он сделал свое дело. В обороне был, впереди создал момент. Команда победила, очень благодарен ему, за то, что вернулся на поле и помогает нам. Он - опытный человек. Все его уважают, прислушиваются. Он для нас весомый игрок", - сказал тренер одесситов", - сказал тренер.

Кучер рассказал, как команда удержала победный счет.

"Главное было выдержать физически. Хотели использовать свои стандарты, наработали их и где-то нам это помогало. Могли больше забить, но одного мяча хватило, это приятно", - заметил тренер.

По словам тренера, вся команда отдавалась на максимум.

"Могу выделить всю команду. Кто вышел в старте, кто на замену. Была одна команда, один коллектив. Они отдавались, бились за каждый мяч. Мне это очень нравилось Мы стараемся оставить "Черноморец" в Премьер-Лиге", - подытожил Кучер.

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Напомним, что "Черноморец" переиграл "ЛНЗ" со счетом 1:0.