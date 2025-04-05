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Полесье – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Карпати
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между житомирским "Полесьем" и львовскими "Карпатами".
Высокая плотность в турнирной таблице сохраняется. Стоит "Карпатам" выиграть у "Полесья" в этот понедельник – и вот, уже 2 очка разницы. Тем не менее, команда Ашура вряд ли желает уступать свои позиции и отдавать кому-то место в ТОП-4. Ничья в пользу конкурентов? Или три зачетных пункта все же кому-то достанутся? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 7 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
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