Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удачный дебют на домашнем поле. Черноморец – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео голов
Ещё и ассист новичка клуба
instagram.com/fcchornomorets
"Черноморец" дебютировал в Одессе под руководством Александра Кучера.
Также отметим дебютный старт защитника Ярослава Ракицкого. В первом тайме он отдал свой первый ассист за новый клуб. Но не обошлось без потерь – на 5-й минуте пришлось вынужденно заменить Йона Шпорна.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Во втором тайме голов не было. Одесситы побеждают и впервые с октября 2024 не пропускают.
В турнирной таблице "Черноморец" 15-й с 23-мя баллами, "ЛНЗ" - 10-е с 25-ю очками.
Украинская Премьер-Лига. 23-й тур, Одесса
Черноморец – ЛНЗ 1:0
Голы: Скиба (18)
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Первая победа Кучера, фиаско Максимова. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Ворскла - Заря 1:2. Абсолютная нелогичность и катастрофа для Максимова
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- Ротань ответил, верит ли он, что Александрия будет бороться за чемпионство
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей