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Удачный дебют на домашнем поле. Черноморец – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Ещё и ассист новичка клуба

Удачный дебют на домашнем поле. Черноморец – ЛНЗ 1:0. Обзор матча и видео голов

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

"Черноморец" дебютировал в Одессе под руководством Александра Кучера.

Также отметим дебютный старт защитника Ярослава Ракицкого. В первом тайме он отдал свой первый ассист за новый клуб. Но не обошлось без потерь – на 5-й минуте пришлось вынужденно заменить Йона Шпорна.

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Во втором тайме голов не было. Одесситы побеждают и впервые с октября 2024 не пропускают.

В турнирной таблице "Черноморец" 15-й с 23-мя баллами, "ЛНЗ" - 10-е с 25-ю очками.

Украинская Премьер-Лига. 23-й тур, Одесса

Черноморец – ЛНЗ 1:0

Голы: Скиба (18)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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