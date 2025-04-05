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Александрия – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото з невідомих джерел
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Кривбассом".
Встреча между командами из верхней части турнирной таблицы. Коллектив Ротаня гонится за киевским "Динамо", в то время как банда Вернидуба желает оттеснить "Полесье" и запрыгнуть в ТОП-4. Матч нас ждет яркий, но как он сложится? Ничья в пользу конкурентов? Или же важнейшие три очка для одной из сторон? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 апреля – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
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