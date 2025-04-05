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Шахтер – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и ровненским "Вересом".
Команда Шандрука продолжает прогрессировать и решать задачи в середине турнирной таблицы, в то время как банда Пушича отчаянно гонится за "Александрией" и "Динамо", надеясь на осечки конкурентов. В любом случае, сам "Шахтер" права на ошибку не имеет. Ждем легкую прогулку для хозяев? Или же сенсация в исполнении "Вереса" окончательно откинет "Шахтер" от серебряных и золотых медалей? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 апреля – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Тарас Вархоляк
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