"Очень обидно за то, что происходит с Черноморцем". Бывший игрок одесской команды поделился мыслями о нынешней ситуации с клубом

Бывший футболист Иван Шарий, который в свое время выступал за одесский "Черноморец" высказал свои мысли относительно текущего положения команды и клуба.

- Те ошибки, которые наблюдались в поединке "Черноморца" с "Карпатами" во Львове, вызвали вопрос: что у футболистов в голове? Мне очень трудно понять. Надо же действовать здраво, а не так, чтобы две необоснованные абсолютно ничем ошибки в собственной штрафной площадке привели к двум подряд пенальти за две минуты. Очень обидно за то, что творится с "Черноморцем". Смотришь на все это и понимаешь: все, команда "погасла".

- Как думаете, сможет ли "Черноморец" спастись от расставания с Премьер-лигой?

- Скажу так: ничего невозможного нет. Это во-первых. А во-вторых, я не вижу у "моряков" потенциала, за счет которого они могли бы побеждать и добывать очки. Очень и очень тяжело. Откровенно говоря, мне очень хотелось бы, чтобы "Черноморец" выкарабкался из опасной зоны и остался в элите. А потом чтобы в Одессе собрали команду, способную хотя бы на то, чтобы она находилась в середине турнирной таблицы украинской Премьер-лиги. Еще раз повторюсь: очень обидно за такую команду и такой футбольный город. Но все же будем надеяться, что шансами на сохранение прописки в УПЛ "Черноморец" воспользуется. Как говорится, надежда умирает последней. Впереди еще четверть турнирной дистанции, поэтому ничего невозможного нет.

- Аналитики подсчитали, что в текущем сезоне одесскую команду в летне-осенний и зимне-весенний периоды пополнило рекордное количество футболистов - 35.

- Оооо, это серьезно... Поэтому если за один сезон команду пополнило 35 человек, то что можно с нее требовать? Как при таких условиях можно создать боеспособный коллектив "моряков"? Теперь понятно, что 16 - это их место. Нужно, чтобы был костяк, оптимальный состав, сыгранность, стабильность. Складывается впечатление, что команда "Черноморец" сейчас никому не нужна. Ясно одно: нужно, чтобы клуб взял такой владелец, который будет по-настоящему болеть за команду и делать все возможное для того, чтобы "Черноморец"возродился и боролся за высокие места.

Если же оставить все в таком состоянии, как есть, то тогда каждый сезон можно менять по 30 человек и ничего не будет меняться абсолютно. Такое впечатление, что "Черноморец" находится на аппарате искусственного дыхания. Очень и очень обидно. Такого раньше никогда не было - ни в период проведения чемпионата СССР, ни в независимом чемпионате Украины. И что здесь сделаешь? Пожалуй, ничего.